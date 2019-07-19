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Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transfer Vedat Muriç kaydetti.

19.07.2019 20:25

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Dereağzı Tesisleri'nde Bursaspor ile karşılaştı. Yeni transferler Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ilk 11'de başladığı maçta gülen taraf 2-0 ile Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Vedat Muriç kaydetti.

Kosovalı golcü Muriç, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg

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25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)

Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
Vedat Muriç, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor

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