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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

05.01.2020 21:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:04 Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, devre arası kampı için bu akşam özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:  Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğiter, Ertuğrul Çetin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Zanka, Adil Rami, Jailson, Okan Turp, Gürkan Başkan, Nabil Dirar, Emir Miray Köksal, Emre Belözoğlu, Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Emre Nasuh, Max Kruse, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç, Yusuf Mert Tunç, Gülhan Üreyen.

Kamp kadrosunda yer almayan Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar ve Zajc'ın tedavileri tesiste devam ederken, Moses'ın tedavisi Chelsea kulübünde sürüyor.

Öte yandan Emre Belözoğlu hasta olması sebebiyle, Gustavo, Isla ve Jailson ise Amerika kıtasından seyahat etmeleri sebebiyle kamp kadrosuna yarın katılacak.



Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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