08 Aralık 2018, 09:16
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Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. Randevuda

Fenerbahçe ile Akhisarspor 13. Randevuda

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 5 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 16 golle yanıt verdi.

Son 3 resmi maçı Akhisarspor kazandı

Akhisarspor, Fenerbahçe ile geçen sezon yaptığı 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'deki maçlarda evinde 1-0, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Manisa'daki maçlar

İki takım Akhisarspor'un ev sahipliğinde ligde 7. kez karşılaşacak.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan 6 maçta iki takım da üçer galibiyet elde etti, ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 9 kez gol sevinci yaşadı. Manisa,Fenerbahçe
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:16



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