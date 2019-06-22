Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Dino Arslanagic: Fenerahçe'den kimseyle görüşmedim

Fenerbahçe 'nin Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagic'i transfer edeceği konuşuluyordu. 26 yaşındaki savunmacı, söz konusu haberlerin ardından ilk açıklamayı Het Laatste Nieuws gazetesine yaptı.

"HABERLERİ BEN DE GAZETELERDEN OKUYORUM"

Gazeteye verdiği röportajda söz konusu iddiaları yalanlayan 1.91 boyundaki stoper, "Fenerbahçe haberlerini ben de gazetelerden okuyorum. Ancak Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim. Takımda kalıp kalmayacağım hakkında ise kesin bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı. Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Arslanagic'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Fanatik)