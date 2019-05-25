25.05.2019 10:15
»»

Fenerbahçe ile Antalyaspor 46. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor 46. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 45 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabaka 0-0 sona erdi.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi.
İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 21 maçtan 19'unu kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de de 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.
İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.
Farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 45 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR