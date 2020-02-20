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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında loca krizi

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan derbi maçı locada takip etmek isteyen Galatasaray yöneticilerine olumsuz yanıt verdi.

20.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:36

Ülker Stadı'nda derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'e gitme kararı aldı. Protokol tribününde 15 kişilik yeri olan sarı-kırmızılı kulübün derbi için yönetiminden bir loca talep ettiği ortaya çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaki dev maçı protokolden takip edecek.

GALATASARAY İLK MAÇTA LOCA VERMİŞTİ

2018-19 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten derbide Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki sarı-lacivertli yöneticilere özel loca tahsis etmişti.

(Sabah)

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, hakemi kim? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray şifresiz mi? FB GS muhtemel 11Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, hakemi kim? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray şifresiz mi? FB GS muhtemel 11'ler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında loca krizi

Galatasaray, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (10)
XXL:İŞİNİZ GÜCÜNÜZ FIRILDAK. DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAPIYORSUNUZ. KAÇACAK YERİNİZ KALMADI MİLLETİ ISIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ. AMAN KENDİNİZ BİR ŞEY YAPMAYIN. SİZE İLK MAÇTA ADAMLIK YAPILMIŞ SİZ DE ADAM OLSANIZ ÇOK MU KÖTÜ İŞ YAPMIŞ OLURSUNUZ. KENDİNİZ ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPMAYIN SONRA DA DEVLETİ FEDERASYONU VE KENDİ SEYİRCİNİZE DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIN. ÖNCE SİZ İYİ NİYETİNİZİ GÖSTERİN.
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CİMBOM OLD BOYS:HERKES KALİTESİNİ BELLİ ETTİ SÖZDE BAŞKAN SÖZDE YÖNETİCİ VE SÖZDE VİZYONUN TEK KURTULUŞU BU MAÇ AMA KAYBEDECEKSİNİZ ÇÜNKÜ GENLERİNİZDE BAŞARISIZLIK VAR.
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TURNIP KAFALI:AYNEN ZURNACIGIM ONDAN DOLAYI 22 YILDIR BASARINIZ YOK SAHAMIZDA :))
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GENC FENERBAHCELİ:Yalan haber yapmayin gs de loca vermemisti Ali koc loca talep ettiyinde 2018 -2019 sezonunda loca vermisti gs haberi iyi arastirin ondan sonra haber yapin gs -fenerbahce 2-2 biten 2019-2020 sezonunda fenerbahcenin talep ettiyi loca isteyini redtetmisti ayni karsiligi fenerbahce yonetimi uyguladi cincona her yapilan saygisizlik karsiligini bulur
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ASD:Bunlar futbolun terörizmidir.
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GSLİ:CİBİLYETSİZDEN BU BEKLENİR
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ANTEPLİ VATANDAŞ:İnşallah GS galibiyetle ayrılır da Türk Futbolu senden de kurtulur ali koç efendi. FB nin taraftarları seni istifaya sürükler artık. Yani öyle inanıyorum. Gitmelisin sen!
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ADAM:işte aradaki fark bu kadar nettt
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FB:SEN ARADA Kİ FARKI MAÇTA GÖRECEN. . .
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RAMAZAN P:Fenerin başına geçenler nedense tüm takım 4 taraftarlarının nefretini çekmeye devam ediyorlar.
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