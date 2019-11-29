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Fenerbahçe ile Göztepe 51. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.

29.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:30Fenerbahçe ile Göztepe 51. randevuda
ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında 'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.
İzmir'deki maçlar
İki ekip İzmir'de 26. kez lig maçı oynayacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 18 gol attı.
Farklı skorlar
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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