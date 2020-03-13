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Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.

13.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:30
Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıkıyor
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
Konya'daki maçlar
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 18 kez karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.
Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.
Geçen sezon Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Farklı skorlar
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 6 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Kaynak: AA

Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

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