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Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 102. randevuda

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 102. kez karşı karşıya gelecek.

14.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:26Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 102. randevuda
ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 102. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında 'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Ankara'daki maçlar
İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 49 kez karşılaştı.
Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı.
Geçen sezon Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.
Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
Farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, İstanbul, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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