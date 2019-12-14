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Fenerbahçe ile Sivasspor 27. randevuda

Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

14.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:52Fenerbahçe ile Sivasspor 27. randevuda
ile lider Demir Grup , yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 26 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 61 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Sivas'taki maçlar
İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti.
Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.
Öte yandan Sivas'taki son 7 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere tamamlandı.
Farklı skorlar
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.
Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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