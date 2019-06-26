Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mehmet Topal kimdir?

Fenerbahçe'de top koşturan Mehmet Topal, takımdan ayrıldı. Takım ile karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı verildiği öğrenildi. Mehmet Topal, kaç yaşında? Mehmet Topal eşi, hayatı ve daha fazlası haberimizde…

MEHMET TOPAL KİMDİR?

Topal, 3 Mart 1986 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Futbola 1999 yılında Malatya Belediyespor'un altyapısında başlayan oyuncu, burada üç yıl forma giydi. 2002 yılında Çanakkale Dardanelspor'a transfer olarak profesyonelliğe ilk adımı attı.

MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYDİ

Çanakkale Dardanelspor'da 2002-2006 yılları arasında 42 maçta oynayan ve 4 gol kaydeden Mehmet Topal, 2006 yılında Galatasaray'a transfer olmasının ardından 4 sezonda 132 maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Galatasaray'da oynadığı sırada milli forma giymeye hak kazandı. Milli takım kariyerine, 25 Mayıs 2005'te İsviçre ile yapılan özel maçta 19 yaş altı milli takım forması giyerek başladı. İlk kez 2008 yılında Türkiye - İsveç arasında oynanan hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı forması giyen başarılı oyuncu A Milli Futbol Takımı ile Euro 2008'de yarı finale kadar yükseldi. A Milli Futbol Takımında 28 kez forma giydi.

VALENCİA'YA TRANSFER OLDU

Mehmet Topal, 2010 yılında İspanya'nın Valencia kulübüne transfer oldu. Valencia'da 2010 – 2011 sezonunda 23 lig, 1 kral kupası ve 5 şampiyonlar ligi maçında forma giydi. Bir sezonda 30 kez Valencia formasıyla sahada yer alan Topal, takımının UEFA Avrupa liginde yarı final oynamasında büyük pay sahibiydi. 2011-2012 sezonunda Valencia ile şampiyonlar liginde üç maçta görev aldı. Valencia yarı finalde Atletico Madrid'e elenirken milli futbolcu Uefa Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. 2012-2013 transfer döneminde Fenerbahçe'ye, Valencia F.C'de 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Vasluı'ye karşı çıktı. Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü Gaziantepspor'a karşı kaydetti.