05.07.2019 11:16
Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe imza şov sürecek! Tam 4 isim daha geliyor

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak Fenerbahçe, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar ve Murat Sağlam ile sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertli ekibin Kolarov, Fejsa, Konoplyanka ve Rodrigues transferlerini de açıklaması bekleniyor.

Transfer harekâtında hız kesmeyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta içinde Ljubomir Fejsa, Yevhen Konoplyanka, Aleksandar Kolarov ve Rodrigues'i de açıklaması bekleniyor.

İMZA ŞOV BEKLENİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Sırp ön libero Fejsa ve takımı Benfica ile anlaşıldığı gelen haberler arasında. Kendi mevkisine transfer yapılınca Roma ile köprüleri atan Sırp sol bek Kolarov, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini kulüp yetkililerine bildirmişti. Schalke'nin ayrılacağını açıkladığı kanat oyuncusu Konoplyanka ile 3 yıllığına anlaşılmıştı. Ukraynalı oyuncunun işi artık imzaya kaldı.

RODRIGUES'TE SONA GELİNDİ

Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında umduğu ortamı bulamayan, kulübünün de ayrılmasına sıcak baktığı Rodrigues'te de son noktanın konulduğu öğrenildi. 4 oyuncunun transferlerinin önümüzdeki hafta içi sonuçlandırılacağı ve Topuk Yaylası kampındaki Ersun Yanal'a ideale yakın kadroyla çalışma imkânının sunulacağı bildirildi.

Fenerbahçe imza şov sürecek! Tam 4 isim daha geliyor

FenerbahçeFenerbahçe'de Deniz Sarıtaç'ın gönderilme nedeni belli oldu

GalatasarayGalatasaray'dan Mehmet Topal ve Arda Turan bombası!

Volkan Demirel, kadın hayranları yüzünden zor anlar yaşadı! Zeynep Demirel sinir krizi geçirdiVolkan Demirel, kadın hayranları yüzünden zor anlar yaşadı! Zeynep Demirel sinir krizi geçirdi

aleksandar kolarov, fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (8)
GIANT: Yine nerede yamuk yumuk adamlar var, onları almışlar. Huhahahahaha zavallı fenerhatçe!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BAND: Kadıköy’ün en iyi takımı fenerbahçedir
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CAN DEP: Dilenen paralarla ancak bu transferler yapilir ne yapsin Fenev..
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
OSMANİYE: ALLAH RIZASI İÇİN ŞU GÜCCÜK ENİŞTEYİ BİRİ EKONOMİNİN BAŞINDAN ALSIN YAAA BU NEDİR ARKADAŞ NE ZAMAN BİR AÇIKLAMA YAPSA BİR TARAFIMIZI TUTUYORUZ
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
YAW HEHE DEYİN NASILSA LİG SONU: KüMEDE FENEViME ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN
Yayından Kaldır
79 6
Cevap yaz
AGA BE: biz geleceğin feneri diyoruzadamlar geçmişe imza attırıyo
Yayından Kaldır
13 4
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
13:10   Borçlu kulüpler kadar borçsuz kulüpler de transferde zorlanıyor
13:06   Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da
13:06   Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti
13:05   Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: 'Devlet sporcusu' unvanı onur verici
13:04   Altay'da iç transfer şekillendi
13:03   Ankaragücü'nde kongre tarihi belli oldu
13:02   Hürser Tekinoktay: "Tevfik Yamantürk aday olmamalı"