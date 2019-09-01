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Fenerbahçe'in yeni transferi Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.

01.09.2019 19:36

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-lacivertli yönetimin gizli bir operasyonla İstanbul'a getirdiği tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRABZONSPOR MAÇINI STATTA İZLEYECEK

Gustavo'nun ayrıca bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını da tribünden takip edeceği belirtildi.

GEÇEN SEZON 11 SARI KART GÖRDÜ

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 maça çıkarken 4 gol attı. 3087 dakika sahada kalan Gustavo, 11 sarı kart gördü.

Fenerbahçe'in yeni transferi Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi!

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

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