14.07.2019 12:07
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Fenerbahçe, Inter'in Jailson için yaptığı teklifi kabul edecek!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli ile anlaşmasının ardından bir isim daha İtalya Ligi'ne gidiyor. Sarı-lacivertli takım, Inter'in Jailson için yaptığı transfer teklifini kabul edecek.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü Napoli ile el sıkışmasının ardından Jailson'a da Çizme yolu gözüktü.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fanatik'in haberine göre Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği Brezilyalı'ya İnter'in yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif, yönetimi harekete geçirdi. Şampiyonluk kovalayacak kadro kurmak ve istenen oyuncuların transferine kaynak yaratmaya çalışan Sarı-Lacivertliler, bu teklife 'evet' demeye hazır.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Jailson da Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek bir takıma gitmek ve forma konusunda daha fazla şans yakalamak istiyor. Ersun Yanal'ın Jailson konusunun bir an önce netleşmesini talep ettiği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, Inter'in Jailson için yaptığı teklifi kabul edecek!
Eljif Elmas, Fenerbahçe, Jailson, Napoli, Spor

YORUMLAR (6)
ÜNAL 03: gs ye atdığı gol varya ondan çöp diyiyor gardaş herhalde bence emreyle beraber çok güzel oynar ama 10 milyon eroya verin gitsin başkan
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BOZKURT: ersun yanalın futbol bilgisi bu kadar işte. Takımdaki en iyi oyuncu Jailson du bence
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CAN 07: alperide şatın tolgayıda kiralan fener bahcem doğru yolda haydi başkanım sen bu sene şanpiyon katroyu kuruyon gerisi hoca ve futbolcularda haydi fb li gardaşlarım 45 bin konbineye ulaşalım hücüm borusu çaldı haydi fener ol
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BU NE: Ersun Yanal bu Jailsona neden taktı bilmiyorum. Ben çok kaliteli buluyorum. Inter iki sene sonra 40 a satar bu çocuğu.
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KUPA-SAHADA -KAZANİLİR: ucuza gidiyor ama böyle gerekiyor sanirim
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