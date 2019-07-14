Fenerbahçe, Inter'in Jailson için yaptığı teklifi kabul edecek!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü Napoli ile el sıkışmasının ardından Jailson'a da Çizme yolu gözüktü.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fanatik'in haberine göre Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği Brezilyalı'ya İnter'in yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif, yönetimi harekete geçirdi. Şampiyonluk kovalayacak kadro kurmak ve istenen oyuncuların transferine kaynak yaratmaya çalışan Sarı-Lacivertliler, bu teklife 'evet' demeye hazır.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Jailson da Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek bir takıma gitmek ve forma konusunda daha fazla şans yakalamak istiyor. Ersun Yanal'ın Jailson konusunun bir an önce netleşmesini talep ettiği de gelen haberler arasında.