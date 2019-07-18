18.07.2019 09:45
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Fenerbahçe internetten hoca arıyor!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin'de, görevine son verilen David Badia'nın yerine alınacak antrenör için ilan verdi. Comolli, istenen özellikleri tek tek sıraladı.

Fenerbahçe internetten altyapı hocası arıyor... Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin'de Fenerbahçe için altyapı hocası aradıklarını duyurdu. Comolli, ayrıntılı olarak adaylarda aranan özellikleri yazdı.

İş tanımı:

- Akademide koçluk ve oyun felsefesini geliştirmek

- 8 yaş altından 19 yaş altına kadar takımların eğitim programlarından sorumlu olmak

- Tüm akademi antrenörlerinin gelişimini sağlamak

- Antrenörlere mentorluk yapmak

- Akademi kültürünün geliştirilmesinde diğer paydaşlarla güçlü işbirliğinin sağlanması

- Koçluk/ öğretim, oyuncu gelişimi ve sektörle ilgili en iyi uygulamaları araştırmak

Aranan özellikler:

UEFA Pro Lisansı (tercih sebebi) ya da lisans ya da akademi yönetici lisansı

En üst seviye profesyonel futbolda tecrübe

Benzer bir görevde (kulüp ya da federasyonda) deneyim

Antrenör geliştirmede deneyim

Mükemmel iletişim becerisi

Kendi güvenen, esnek ve motivasyonu yüksek

Akıcı İngilizce ve/ veya Türkçe konuşmak

Fenerbahçe internetten hoca arıyor!

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Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (5)
FRANSIZ OLMAMASI TERCİH SEBEBİDİR: COMOLLİNİN YERİNE MENAJER ARANIYOR.
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET: BEN TALİBİM. EĞER FENERBEHÇEYİ ŞAMPİYON YAPAMAZSAM HEMEN KOVSUNLAR. . EN AZ ÜÇ YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ VERİYORUM. TEK ŞARTIM; VOLKAN''IN KADIKÖY''E UĞRAMAMASI. . . . .
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AZİZ BASKAN: KOSKOCA FENERİ NE HALE GETİRDİLER. İLAN NEDİR YAAA. EYY AZİZ BAK GÖR FENER NE DURUMDA.
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ADANALI: ÖLÜCÜLER ARAMASIN:)))
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İŞKURA BAŞVURSAYDIN: rezalet senin bu işte tecrübeli hocaları zaten biliyor olman ve bir şekilde takıma transfer etmen gerek
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