22.06.2019 11:14
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Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'den indirim bekliyor

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun da önerdiği İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir'den indirim bekliyor.

Fenerbahçe 'nin kadrosuna katmak istediği Başakşehir 'li İrfan Can Kahveci'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Emre Belözoğlu 'nun yönetime "mutlaka alınmalı" dediği İrfan Can ile olumlu görüşme yapan F. Bahçe , Başakşehir 'den indirim bekliyor.

BAŞAKŞEHİR 7 MİLYON İSTEDİ?

Başakşehir 7 milyon euroda ısrar ederken Fenerbahçe 5,5 milyon euro veriyor. Ancak İrfan Can 'ın F.Bahçe'de oynamak istemesi Sarı- Lacivertli yönetimin en büyük kozu.

FENERBAHÇE'NİN ACELESİ VAR

Fener yönetimi başta Sevilla olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün takibinde olan İrfan Can'ın fiyatı daha fazla yükselmeden önümüzdeki hafta önemli bir mesai sarfedecek.

ÇOK İSTİKRARLI? BiR SEZONU GERİDE BIRAKTI

Medipol Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen İrfan Can Kahveci 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, İrfan Can için Başakşehir'den indirim bekliyor
Emre Belözoğlu , Başakşehir , İrfan Can , Fenerbahçe , Spor

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