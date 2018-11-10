10 Kasım 2018, 21:50
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Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi: 81-46

Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi: 81-46

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi'ni 81-46 yendi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi'ni 35 sayı farkla 81-46 yendi.

Fenerbahçe ligde dördüncü galibiyetini elde ederken, İstanbul Üniversitesi ise üst üste beşinci kez mağlup oldu.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Erhan Gürsel, Murat Amaç, Hande Öztürk

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Tuğçe Canıtez 5, Hartley 10, Vaughin 12, Verameyenka 17, Özge Yavaş 8, Esra Ural Topuz 2, Plum 13, Merve Arı 2, Tilbe Şenyürek 3

İstanbul Üniversitesi: Eylül Minez, Hande Güven 2, Kardelen Gezgin, Feride Şevval Akalan 7, İlayda Güner 12, Fall 6, Watkins 3, Yasemin Güneş 14, Meltem Topaloğlu, Gülse Uğur 2

1. Periyot: 27-11

Devre: 47-18

3. Periyot: 61-29 

İstanbul Üniversitesi,Fenerbahçe

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