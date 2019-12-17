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Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

17.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:54Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır

, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan dar alanda çift kale maçla devam eden idman bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında yarın saat 20.45'te deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk karşılaşmayı sahasında 4-0 kazanmıştı.



Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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