Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:47
Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde saat 12: 00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Sarı lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.10'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek.
Kaynak: DHA
Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Spor
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Spor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Spor
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Spor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Spor
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı