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Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:47
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 12: 00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Sarı lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.

İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 17.10'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

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