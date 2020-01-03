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Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

03.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:04

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında da Fenerbahçe forması giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Kariyerinde NBA takımlarından Houston Rockets ve Minnesote Timberwolves'da da forma giyen Nunnally son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks'ta oynamıştı.

Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

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ULTRAKEDİ: Futbolda yaptıkları şikeyi açıklasınlar. Ali Koç çıksın delikanlı gibi Mhk Başkanının söylemlerine cevap versin ama gerçeklere ne cevap verecek ki ?
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