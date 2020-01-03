Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında da Fenerbahçe forması giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Kariyerinde NBA takımlarından Houston Rockets ve Minnesote Timberwolves'da da forma giyen Nunnally son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks'ta oynamıştı.