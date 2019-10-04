Haberler » Spor » Haber

Fenerbahçe, Kadıköy'de 342 gün sonra kaybetti

Fenerbahçe, son olarak 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından 342 gün sonra Antalyaspor'a 1-0 kaybetti.

04.10.2019 22:34Fenerbahçe, Kadıköy'de 342 gün sonra kaybetti
Fenerbahçe, son olarak 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından 342 gün sonra Antalyaspor'a 1-0 kaybetti.

Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından oynadığı 15 maçta sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Kanarya 342 gün sonra Antalyaspor'a yenildi.

Ersun Yanal'ın ilk yenilgisi

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy'deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:58 (Özel haber) Van usulü bowling
00:42 Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
00:40 Basketbolda maçında ardından
00:39 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Yücel İldız
00:36 Maçın ardından
00:31 Bülent Korkmaz: VAR'daki hakem hata yapamaz!
00:18 Fenerbahçe teknik direktörü ersun yanal maç sonu konuştu