26.06.2019 17:09
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda koç Garnier ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı

Fenerbahçe'de, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe 'de, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubemizde gerçekleşen yeni sezon planlamaları kapsamında, koçumuz Valerie Garnier ile yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Fenerbahçe'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."


- İstanbul
Kaynak: DHA
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