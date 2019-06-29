Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları

Fenerbahçe
Kadın Basketbol
Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna 4 oyuncu dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Fenerbahçe
forması giyen milli oyun kurucu Olcay Çakır
Turgut ve Sevgi Uzun
ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca ABD'li basketbolcu Elizabeth Williams
ve İspanyol oyuncu Anna Cruz ile de 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena'yı getiren Fenerbahçe
, Ukraynalı skorer oyuncu Alina Iagupova'yı da bir sezonluğuna renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler ayrıca Tuğçe Canıtez
, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora
ve Cecilia Zandalasini'nin de sözleşmesini uzatmıştı.