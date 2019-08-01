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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın teknik ekibine transfer

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının teknik kadrosuna antrenörler Nacho Garcia ve Ömer Buharalı ile kondisyoner Enis Baş'ı dahil etti.

01.08.2019 17:42 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın teknik ekibine transfer
Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının teknik kadrosuna antrenörler Nacho Garcia ve Ömer Buharalı ile kondisyoner Enis Baş'ı dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeni sezon planlamaları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda, birinci yardımcı antrenör Nacho Garcia, yardımcı antrenör Ömer Buharalı ve kondisyoner Enis Baş ile anlaşma sağlanmıştır. Hedefi her zaman şampiyonluklar olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın teknik kadrosuna dahil olan antrenörlerimize 'hoş geldiniz' der, sarı-lacivertli renkler altında başarılar dileriz."
Fenerbahçe, başantrenörlük görevine ise daha önce İspanyol Victor Lapena'nın getirildiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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