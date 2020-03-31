Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin...
Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
31.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:42
Fenerbahçe , kadın-erkek voleybol ile kadın basketbol takımında sporcu, teknik heyet ve personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Fenerbahçe, voleybol, Spor