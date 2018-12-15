Fenerbahçe
Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru Opet
oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile Opet arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.
Anlaşmaya göre Opet, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın 2018-2019 sezonu boyunca isim ve forma göğüs sponsorluğunu yapacak.
Sarı-lacivertliler, bu sezon Vestel
Venus Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna Fenerbahçe Opet ismiyle devam edecek.
voleybol,OPET PETROLCÜLÜK A.Ş,Fenerbahçe
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:56