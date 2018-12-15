15 Aralık 2018, 13:56
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Sponsoru Opet

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru Opet oldu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sponsoru Opet oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile Opet arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre Opet, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın 2018-2019 sezonu boyunca isim ve forma göğüs sponsorluğunu yapacak.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna Fenerbahçe Opet ismiyle devam edecek. voleybol,OPET PETROLCÜLÜK A.Ş,Fenerbahçe
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:56