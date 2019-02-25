Fenerbahçe Kafilesi, Dolmabahçe'ye Doğru Yola Çıktı

Fenerbahçe kafilesi, Beşiktaş derbisi için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden az sayıda taraftarın uğurlamasıyla yola çıktı.<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, bu akşam Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Bu zorlu mücadele önce sarı-lacivertli kafile, saat 18.30'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak maçın oynanacağı stada hareket etti. Az sayıda taraftarın uğurladığı takıma emniyet güçleri de yoğun güvenlik önlemleri aldı. - İSTANBUL