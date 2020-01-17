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Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

17.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:03
Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Gaziantep Havalimanı'nda tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını havalimanından çıktığı anda coşkuyla karşıladı.
Sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdiği taraftarların formalarını imzaladı.
Güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-lacivertli kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'e geldi

Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA


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