Fenerbahçe Kafilesi İzmir'de

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Fenerbahçe İzmir
'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı
'na gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı.
Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, bazı futbolculara çiçek verdi. Futbolculardan Hasan Ali Kaldırım
, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, forma imzaladı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Akhisarspor-Fenerbahçe maçında hakem Bülent Yıldırım
düdük çalacak.
İzmir,Fenerbahçe
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:15