Haberler » Güncel » Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi - Haber

Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kente ulaştı.

04.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:35

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG 'la deplasmanda karşılaşacak , kente ulaştı.

Kara yolu ile İstanbul'dan kente gelen kafileyi, konaklayacağı otel önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan ve takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarısıyla yolu açtı.

Taraftarlar arasında bulunan bebek Deniz Moran da dikkati çekti.

Teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular, güvenlik önlemleri altında otele giriş yaptı.

Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 23:50:18