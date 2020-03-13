Fenerbahçe kafilesi Konya'da
Fenerbahçe kafilesi, yarın oynayacak İttifak Holding Konyaspor maçı için özel uçakla Konya'ya geldi.
13.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:58
Fenerbahçe kafilesi, yarın oynayacak İttifak Holding Konyaspor maçı için özel uçakla Konya'ya geldi.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20: 00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için kente geldi. Antrenör Zeki Murat Göle'nin başında yer aldığı sarı-lacivertli kafileyi, 'koronavirüs' tedbirleri sebebiyle havalimanında taraftarlar karşılamadı. Fenerbahçeli oyuncular, havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Oyuncuların havalimanından çıkışları
Kaynak: DHA
Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor
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