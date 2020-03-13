Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyasor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.
13.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:25
Fenerbahçe , Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyasor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Futbolcular takım otobüsüne geçerken taraftarlar ve gazetecilerin yaklaşmasına izin verilmedi.
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.
İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.
İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Futbolcular takım otobüsüne geçerken taraftarlar ve gazetecilerin yaklaşmasına izin verilmedi.
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.
İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konya, Spor
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