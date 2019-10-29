Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak Fenerbahçe
, Mersin
'e geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Mersin'e gelen Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.
Burada kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek de verdi.
Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.