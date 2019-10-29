Haberler » Spor » Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak Fenerbahçe, Mersin'e geldi.

29.10.2019 22:33
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak Fenerbahçe, Mersin'e geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Mersin'e gelen Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.
Burada kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek de verdi.
Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.
Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi

Tarsus İdmanyurdu, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Mersin, Spor

Kaynak: AA


YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:30 Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından
23:20 Ramazan Sarı, dünya üçüncüsü oldu
23:10 30. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
22:33 Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi
21:54 Fenerbahçe Mersin'e geldi
21:25 TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri
21:14 Cumhuriyetle yaşıt Uzundere Karakucak Güreşleri yapıldı
30.10.2019 00:58:49