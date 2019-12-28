Haberler » Spor » Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Spor

Fenerbahçe kafilesi Rize'de

Süper Lig'in 17. haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Rize'ye geldi.

28.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:57 Fenerbahçe kafilesi Rize'de
Süper Lig'in 17. haftasında 'de Rizespor ile karşılaşacak olan Rize'ye geldi. Sarı-Lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize'ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı araçta yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı.

Trabzon Havalimanı'ndan Rize'ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sarı-Lacivertli ekibi bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı. - RİZE

Fenerbahçe, Çaykur, Rize, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:36   Fenerbahçe, Rize'ye geldi - Spor
20:36   Maçın ardından - Spor
20:35   Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
20:32   Fenerbahçe Kulübü: "İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz" - Spor
20:25   Tayfur Havutçu: "Bu seviyede bu kadar basit goller yiyemezsiniz" - Spor
19:56   F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi - Spor
19:27   Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı - Spor
19:24   Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti - Spor
19:04   Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek - Spor
17:30   Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı - Spor
28.12.2019 20:49:05