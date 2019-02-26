26 Şubat 2019, 01:56
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Fenerbahçe Kafilesi, Samandıra'da Coşkuyla Karşılandı

Fenerbahçe Kafilesi, Samandıra

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park'tan yola çıkan kafile, saat 00.55'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Yaklaşık 100 sarı lacivertli taraftar, 3-0'lık skordan geri dönerek Dolmabahçe'den bir puan çıkartan takımlarını tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Teknik direktör Ersun Yanal, otobüsten sarı lacivertli taraftarları selamladı. Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Samandıra, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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