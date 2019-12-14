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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

14.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:21Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup 'a konuk olacak , Sivas'a geldi.

Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: AA

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