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Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a geldi.

10.08.2019 14:59 Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a geldi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na inen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarları karşıladı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçekle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belazoğlu'na taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak, tezahürat ettiler.

Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün oynanacak olan müsabakada saat 20.00'de oynanacak. - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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