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Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

- Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta 21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a ulaştı.

10.08.2019 16:15
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
- Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a ulaştı.
SİVAS - 21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na inen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarları karşıladı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçekle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti.
Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belazoğlu'na taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak, tezahürat ettiler.
Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün oynanacak olan müsabakada saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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