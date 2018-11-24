Fenerbahçe Kafilesi Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor
ile karşılaşacak Fenerbahçe
, Trabzon'a geldi. İstanbul
'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.
Bu arada, Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
'un da kafile ile geldiği görüldü.
Trabzonspor,Fenerbahçe,Trabzon
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:30