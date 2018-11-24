24 Kasım 2018, 21:30
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Fenerbahçe Kafilesi Trabzon'da

Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da kafile ile geldiği görüldü. Trabzonspor,Fenerbahçe,Trabzon
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:30



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