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Fenerbahçe kafilesine Denizli'de coşkulu karşılama

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Denizli'ye geldi.

19.10.2019 17:47Fenerbahçe kafilesine Denizli'de coşkulu karşılama

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Denizli'ye geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanına akın etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da Denizlispor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, Çardak Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli ekibi saatler öncesinden havalimanına akın eden çok sayıda Fenerbahçe taraftarı coşku içerisinde karşıladı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ve Max Kruse kafilede yer almadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ile oyunculardan Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Luiz Gustavo'ya yoğun ilgi gösterdi. Oyuncuların takım otobüsüne bindiği sırada meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan Fenerbahçeliler bol bol fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, takımı meşaleler eşliğinde kalacağı otele uğurladı. Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle kent merkezine gelerek konaklayacakları otele yerleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taraftarların tezahüratları

Taraftarların meşale yakması

Fenerbahçeli futbolcuların takım otobüsüne binmesi



Denizlispor, Fenerbahçe, Denizli, Spor

Kaynak: DHA

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