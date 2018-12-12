Fenerbahçe-Kalamış Limanı'nda Balıkçılar Kazandı

BALIKÇILARA 'BAŞKA YERE GİDİN' DENDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 6 Kasım 2017 tarihinde onaylanan 1/5 bin ve 1/bin ölçekli İmar Planında değişiklik yapılarak, mevcut balıkçı barınağına yer verilmedi. Fenerbahçe barınağında bulunan ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine limanı boşaltmaları için İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tebligat gönderildi. Tebligatta 11 balıkçının 1 ay içinde limanı terk etmesi ve Bostancı, Salacak ile Küçükyalı'da bulunan kooperatiflerin bünyelerine geçmeleri istenmişti.

11 RUHSATLI BALIKÇI DAVA AÇTI

Kadıköy Kent Konseyi'nin desteği ile İdare Mahkemesi'ne dava açan 11 balıkçıdan 2 tanesinde, yetki yönünden hukuka aykırı bulunarak, tahliye kararının durdurulması ve iptali, birinde ise yürütmeyi durdurma kararı verildi. 8 balıkçının iptal davası ise sürüyor.

NUHOĞLU: TEK BİR SANTİMETREKARE YOĞUNLUK ARTIŞI İSTEMİYORUZ

Mahkeme kararına ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Balıkçılar uzun yıllardır yaşamlarını Kalamış koyunda devam ettiriyor. Her ne kadar bugün küreklerini az da görsek, Kalamış koyu uzun yıllardır balıkçılara ev sahipliği yapmış bir yer. Geçmişimizi korumak istiyoruz. Çünkü geçmişini hatırlamayan geleceğini de önemsemez. Fenerbahçe Kalamış Limanında mevcut durumun korunmasını istiyoruz. Marinanın yenilenmesi mümkün ancak, tek bir santimetrekare yoğunluk artışı olmasını istemiyoruz. Oradaki yeşil alanlar korunmalı. İnsanlar sahillerinde, kıyılarında kimseden izin almadan yürüyebilmeli. Burası kamuya ait, dokunulmaması gereken bir alan" dedi.

'HEMŞERİLER' DE PLANA DAVA AÇTI

2015 yılı imar planlarında yer alan balıkçı barınağı fonksiyonu, 2017'de yapılan plan değişikliği ile kaldırıldı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nda yapılaşmaya izin veren imar planının iptal edilmesi için Kadıköy Kent Konseyi üyeleri ve 'hemşeriler' Danıştay'a 4 ayrı dava açtı. Bilirkişi incelemesi için karar verildi ancak henüz keşif incelemesi yapılmadı.