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Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Alper Boğuşlu'dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine, Borussia Dortmund genç takımı antrenörü Marco Knoop getirildi.

02.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:45

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

YERİNE MARCO KNOOP GETİRİLDİ

Açıklamada Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi.

Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Alper Boğuşlu, Futbol, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (5)
DÜŞÜNEN İNSAN: alper hocayı çok ararsınız
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A.Y: yabancılara para vermeye ne kadar meraklı bir ülkeyiz
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HAYDAR: aman ne önemli bir haber
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DELİ DUMRUL: volkan gibi adam dururken
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EKONOMİK SPORTİF: Volkan DEMİREL ne iş yapar? İlla ki para mı harcamak lazım? Sizde bir garipsiniz. . .
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