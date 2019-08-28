Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Kameni ile yollarını ayırdığını resmi siteden duyurdu.
İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;
"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
GEÇEN SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ
Sarı lacivertli ekip Kameni'yi 2017-2018 sezonunun başında Malaga'dan bonservis bedeli ödemeden transfer etmişti. 35 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 1 dakika bile maça çıkmamıştı.