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Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ile yollarını ayırdığını resmi siteden duyurdu.

28.08.2019 11:49
Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Kameni ile yollarını ayırdığını resmi siteden duyurdu.

İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ

Sarı lacivertli ekip Kameni'yi 2017-2018 sezonunun başında Malaga'dan bonservis bedeli ödemeden transfer etmişti. 35 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 1 dakika bile maça çıkmamıştı.

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Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

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