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Fenerbahçe kamp için Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz kentine ulaştı.

21.07.2019 19:50 Fenerbahçe kamp için Avusturya
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz kentine ulaştı. Bugün İstanbul'dan öğle saatlerinde özel uçakla hareket eden Fenerbahçe kafilesi, iki buçuk saatlik yolculuğun ardından Avusturya'nın Graz kentine ulaştı. Fenerbahçe kafilesini, Graz Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
FENERBAHÇE'NİN, AVUSTURYA KAMPINDA YER ALAN OYUNCU KADROSU ŞÖYLE:
"Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."
İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, yarın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka bir Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.
(Mehmet Emin Avcı/İHA)
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Avusturya, İstanbul, Graz, Güncel

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