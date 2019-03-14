14 Mart 2019, 20:30
»»

Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri, Sivasspor, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (2)
DEMLİ CAY YAP,TAVSAN KANİ: Sampiyon lar ligi Finali ne hazirlaniyor,Civciv ler
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CIBILL: eskı ıstanbul yok anam babam hadi doğruu kümeeyee
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz