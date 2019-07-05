05.07.2019 19:37
Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti. Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı. Antrenmanlarda tercüman ile birlikte hareket eden genç yıldıza, Teknik Direktör Ersun Yanal özel direktiflerde bulundu. Hazırlıkların genelinde istekli bir görüntü çizen Allahyar, gösterdiği performanstan dolayı teknik heyeti memnun etti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:08   Merih Demiral, Juventus'ta
21:06   Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Beril Böcekler'e tebrik mesajı
21:06   "Türk sporu için tarihi bir yasa"
21:00   Yeni Malatyaspor'un genç transferi Özdemir, Bolu kampına katıldı
20:59   Sinan Gümüş'ten teşekkür mesajı
20:59   Samir Nasri, Anderlecht'de
20:59   Larin, Zulte Waregem'e kiralandı