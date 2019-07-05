05.07.2019 21:50
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Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

- Fenerbahçe kampının etkili ismi AllahyarDÜZCE - Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

- Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
DÜZCE - Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti. Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı. Antrenmanlarda tercüman ile birlikte hareket eden genç yıldıza, Teknik Direktör Ersun Yanal özel direktiflerde bulundu. Hazırlıkların genelinde istekli bir görüntü çizen Allahyar, gösterdiği performanstan dolayı teknik heyeti memnun etti. Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor

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