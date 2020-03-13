Fenerbahçe karşılaşması öncesi Konya Stadyumu dezenfekte edildi
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:24
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı stadyum, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafetleri ve tam koruma sağlayan maskeleriyle stadyumun açık ve kapalı alanlarında çalışma yaptı.
Dezenfekte çalışmaları kapsamında tribünler, yedek kulübeleri, saha, soyunma odaları, koridorlar ve toplantı salonları ayrı ayrı temizlendi.
İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma, Kovid-19 salgını gerekçesiyle seyircisiz oynanacak.
Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin maçlarını oynadığı stadyum, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Çevre ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafetleri ve tam koruma sağlayan maskeleriyle stadyumun açık ve kapalı alanlarında çalışma yaptı.
Dezenfekte çalışmaları kapsamında tribünler, yedek kulübeleri, saha, soyunma odaları, koridorlar ve toplantı salonları ayrı ayrı temizlendi.
İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma, Kovid-19 salgını gerekçesiyle seyircisiz oynanacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Güncel
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