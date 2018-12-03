Fenerbahçe - Kasımpaşa: 2-2

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:05



03 Aralık 2018 Pazartesi 22:05

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç SezertamFENERBAHÇE: Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif (Dk. 90+1 Reyes), Barış, Mehmet Ekici (Dk. 65 Benzia), Valbuena (Dk. 66 Frey), SlimaniKASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Dk. 68 Veigneau), Pavelka (Dk. 81 Sa), Sadiku, Eduok, Tarkan, Trezeguet (Dk. 89 Koita), DiagneGOLLER: Dk. 22 - Dk. 54 Diagne (Kasımpaşa) - Dk. 44 Neustadter, Dk. 45+3 (KK) Özgür ÇekSARI KARTLAR: Isla, Mehmet Topal, Eljif (Fenerbahçe) - Tarkan (Kasımpaşa)Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi. Fenerbahçe'nin gollerini 44'üncü dakikada Neustadter ve 45+3'üncü dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, konuk Kasımpaşa'nın golleri 22 ve 54'üncü dakikalarda Diagne'den geldi.3'üncü dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını sol taraftaki Valbuena'ya aktardı. Valbuena'nın içeri çevirdiği topta Mehmet Ekici topa dokunamadı.7'nci dakikada Popov çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte müsait durumdaki Diagne'nin gelişine yaptığı vuruşta top Isla'nın eline çarpınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.8'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda kaleci Harun penaltıyı kurtardı. Dönen topta Eduok topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı atışı öncesinde Eduok'un ceza sahası içerisinde olması sebebiyle VAR'a danışarak golü iptal etti.22'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Trezeguet ortaladı. Arka direkte müsait durumdaki Diagne'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.32'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin şutunda kaleci Harun topu çelmeyi başardı. Sonrasında Skrtel meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.38'inci dakikada orta sahada yapılan baskı sonrası Eljif'ten topu kapan Trezeguet hızla rakip kaleye doğru ilerledikten sonra boş durumdaki Eduok'u gördü. Harun'la karşı karşıya kalan Eduok'un aşırtma vuruşunda top üstten auta çıktı.40'ıncı dakikada Mehmet Ekici'nin kaptığı top sonrasında sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.44'üncü dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta paslaşarak kullanılan kornerin ardından Valbuena ortaladı. Altıpas çizgisi çaprazında Neustadter'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.45+3'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Slimani'nin pasıyla topla buluşan Skrtel içeri çevirdi. Özgür Çek'in ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici ortaladı. Slimani'nin altıpasın içinden yaptığı vuruş auta gitti.54'üncü dakikada skora tekrar denge geldi. Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Trezeguet ortasında Ben Youssef arka direğe aşırttı. Boş durumdaki Diagne'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 2-2.70'inci dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Barış ortaladı. Ön direkte Eljif'in kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.79'uncu dakikada Benzia'nın ortasında Skrtel'in kafa vurdu. Kaleci Ramazan topu tek yumrukla uzaklaştırdı.90+2'nci dakikada Benzia'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında oluşan karambolde kaleci Ramazan topu uzaklaştıramadı. Neustadter'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.