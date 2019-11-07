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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlandı.

07.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:35 Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 8 Kasım Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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